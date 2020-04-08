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Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge kentteki hastaneleri ziyaret etti

Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesini ve Yunus Emre Devlet Hastanesi ziyaret etti.

08.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:52
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge kentteki hastaneleri ziyaret etti
Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesini ve Yunus Emre Devlet Hastanesi ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Bilge, küresel salgın haline gelen ve Türkiye 'de de yayılan koronavirüs nedeniyle kentte hizmet veren hastanelerdeki enfeksiyon hastalıkları servislerine ziyaret gerçekleştirdi.
Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarla da sohbet etti. Bilge, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karagülle'den bilgiler aldı.
Bilge, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Emre Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye, Güncel
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