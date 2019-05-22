Eskişehir Sarar Soygununda 4 Günde 10 Şüpheli Yakalandı

Sarar
soygununda 4 günde 10 şüpheli yakalandı (3)
MOLDOVALI HİZMETÇİ TUTUKLANDI Eskişehir
'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar
ve eşi Zehra Sarar'ın silahlı soygunu soruşturması gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Moldova
uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan Ali Y. (32) savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. İfade alan savcılık Moldova uyruklu Iulia Dragusan'ın tutuklanmasını, Ali Y.?nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede yeniden ifadesi alınan şüphelilerden Iulia Dragusan tutuklandı. Şüpheli Ali Y. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 YIL ÇALIŞMIŞ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Iulia Dragusan'ın 2014 yılında 1 yıl süreyle Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın yanında çalıştığı, Moldovalı çetenin kendisiyle telefonda irtibat kurarak evle ilgili geniş bilgi aldığı ortaya çıktı. Mahkmede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia Dragusan'nın 'Beni sadece aarayıp bilgi aldılar, böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum' dediği öğrenildi. Tutuklanma kararını duyunca gözyaşlarına boğulan Iulia Dragusan, 'beni lütfen kızımla görüştün' dediği öğrenildi.
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Kaynak: DHA