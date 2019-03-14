Eskişehir Savunma Sanayii Başkanı Demir Gündemimizde Çok Büyük Projeler Var

Savunma sanayii Başkanı Demir Gündemimizde çok büyük projeler var
SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
, Türk savunma sistemleri konusunda çok büyük projelerin gündemlerinde olduğunu belirterek, daha büyük ve gelişmiş İHA'lar ile insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir
'e geldi. Vali Özdemir Çakacak
ve Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı makamında ziyaret eden Demir daha sonra teknoparkta incelemelerde bulundu. Eskişehir Sanayi Odası'na geçen İsmail Demir burada sanayicilerle bir araya geldi. Hassas imalatlar yapmanın yanı sıra tezgah ve makinelerin Türkiye
'nin gündeminde olması gerektiğini kaydeden Demir şunları söyledi
'Artık gidilen noktada hassas imalatlar yapmak bir adım ama bu hassas imalatları yapacak tezgah ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerekiyor. Giderek artan oranda bu tür hassas işlem yapan makine ve tezgahların tedariki konusunda kısıtlama olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda, daha da ötesinde savunma sanayi söz konusu olduğunda bir kısım kısıtlar itirazların olacağını, olduğunu daha da olacağını görüyoruz. Bu açıdan da tezgahlar konusunda da Türkiye'de bir gündem oluşturmak gerektiğini ve bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın da önünü açmak istediğimizi belirtebiliriz. Fiyat ve maliyet ikinci planda kalıp, teknolojiye ağırlık vermemiz gerekebilir. Ancak sistemlerin akıllandığı bu dönemde artık sadece imalat değil, imal edilen sistemlerin akıllandırılması, kablosuz iletişim, enerji transferi, akıllı enerji kullanımı ve bunların entegre olması gibi kavramların konuşulduğu bir gündem var'
'GÜNDEMDE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI VAR'
Savunma Sanayii Başkanlığı olarak çok önemli projelerin gündemlerinde yer aldığını aktaran Demir, projeleri sıralarken, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Demir, 'Gerçekten çok kapsamlı ve büyük projeler var gündemde. Milli muharip uçak projesi, atağın daha gelişmiş bir modeli olan bir helikopter projesi, daha büyük ve gelişmiş İHA'larımız, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası, bunun yanında firkateyn hava savunma sistemi taşıyan daha büyük gemilerimiz, uçak gemisi sınıfına giren gemilerimizin sayısının daha fazla olması, bunların üzerindeki sistemler, radar konusunda yapılan çalışmalar, deniz platformlarının çeşitlendirilmesi, onların üzerindeki sistemlerin yerlileştirilmesi, torpido, seyir füzesi, karadan karaya füzeler, uydu sistemleri, uydudan kontrol edilebilen sistemler, uydu fırlatma sistemleri ve insansız, kara, deniz ve hava araçlarının entegrasyonu, siber güvenlik konuları bunlar hep gündemimizde olan konular. Bunların hepsinde çok seslilik önemli ama çok sesliliği bir koroya dönüştürmek önemli' şeklinde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl Ekim ayı sonuna doğru bir savunma sanayi zirvesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
İsmail Demir, Güncel
Kaynak: DHA