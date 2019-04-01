Eskişehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Eskişehir için sandığa giden vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Eskişehir seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Eskişehir'de kim önde? Eskişehir seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ESKİŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Burhan Sakallı, Cumhur İttifakı kapsamında yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Yılmaz Büyükerşen gösterildi. DSP adına Dilara Tambova, Vatan Partisi adına Raif Eşkinat ve SP adına Levent Baştürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %99,87 oranında açıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre Eskişehir'de Burhan Sakallı % 45,14 oy aldı. Yılmaz Büyükerşen'in aldığı oy ise % 52,26 olarak kayıtlara geçti.

ESKİŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Eskişehir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Eskişehir'de 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Harun Karacan, CHP adına Necdet Çekin aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 45,26 oy oranı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 39,05 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Kadir Çalışıcı % 11,20 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

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