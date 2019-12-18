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Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek

Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 3 bin 300 anjijografi işlem ve 140 açık kalp ameliyatı ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek
Şehir Hastanesi, hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 3 bin 300 anjijografi işlem ve 140 açık kalp ameliyatı ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hastane, Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesiyle Kalp Merkezi olarak çalışmalarına devam edecek.

Anjiyografide 3 cihaz ve 11 uzman doktor ile acil durumlarda, kalp ve damar cerrahisinde ise 3 ameliyat masası, 5 uzman doktor ile açık kalp cerrahisi gerektiren durumlarda görev yapıyor. Kardiyoloji servisi 46 oda 61 yatak kapasitesine sahip. KVC servinde ise 18 oda ve 24 yatak bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanlığının onayıyla Kalp Merkezine dönüştüğünü belirterek, merkezde en sık ölüm sebebi olan kalp hastalıklarına hızlı ve etkin müdahale yapılacağını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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