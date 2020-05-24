ESKİŞEHİR Şehitlikte hüzünlü bayram

Şehitlikte hüzünlü bayramESKİŞEHİR'de, şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe gitti.

24.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:33
Şehitlikte hüzünlü bayram
ESKİŞEHİR'de, şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe gitti. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde, bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit aileleri, bayramın birinci gününde sabah saatlerinden itibaren Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gitti. Aileler, şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua etti. Bazı şehit yakınları ise gözyaşı döktü. Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üssü'nde görevliyken 1968 yılında şehit olan Teğmen Kazım Aral'ın kardeşi, "Bayram günü abimi ziyarete geldik. İşte bizim bayramlarımız da böyle geçiyor. Annemizi, babamızı da kaybettik ama her zaman abimi ziyarete geliyoruz. Onu saygıyla anıyoruz" dedi.
1985 yılında şehit olan Jandarma Er Zeynel Toköz'ün annesi Fevziye Toköz ise, "Oğlumu ziyarete geldim. Benim oğlum bir taneydi. Ne yapayım? Mekanı cennet olsun. Şefaatinden beni mahrum etmesin. Her bayram geliyorum" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ESKİŞEHİR Şehitlikte hüzünlü bayram

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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