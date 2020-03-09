Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti
Eskişehir semalarında sürü halinde uçan leylekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.
09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
Eskişehir semalarında sürü halinde uçan leylekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Yıl boyunca Türkiye 'den iki defa geçtiği bilinen leylekler, ülkedeki yuvalarına dönüşlerini gerçekleştiriyorlar. Afrika ülkelerinden çıkarak Avrupa 'da bulunan yuvalarına göç eden leyleklerin Türkiye'deki yuvalarına gelişleri ise 15-20 Mart tarihlerine kadar devam ediyor. Eskişehir üzerinden geçen leylekler ise kent semalarında adeta bir görsel şölen oluşturdu. Grup halinde adeta dans eden leylekler, görsel şovlarının ardından gözden kaybolarak yuvalarının yolunu tutuyor. - ESKİŞEHİR
Yıl boyunca Türkiye 'den iki defa geçtiği bilinen leylekler, ülkedeki yuvalarına dönüşlerini gerçekleştiriyorlar. Afrika ülkelerinden çıkarak Avrupa 'da bulunan yuvalarına göç eden leyleklerin Türkiye'deki yuvalarına gelişleri ise 15-20 Mart tarihlerine kadar devam ediyor. Eskişehir üzerinden geçen leylekler ise kent semalarında adeta bir görsel şölen oluşturdu. Grup halinde adeta dans eden leylekler, görsel şovlarının ardından gözden kaybolarak yuvalarının yolunu tutuyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti
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