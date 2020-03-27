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Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla göç eden leylekler gökyüzünde görsel şölen sundu.

27.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:28
Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu
Eskişehir 'de havaların ısınmasıyla göç eden leylekler gökyüzünde görsel şölen sundu.
İlkbahar mevsiminin gelmesiyle havaların ısındığı bölgelere göçe başlayan yüzlerce leylek, Eskişehir kent merkezi semalarında süzülerek uçtu.
Leyleklerin ahenk içinde uçması evlerindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.
Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel

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