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ESKİŞEHİR Semin Öztürk'ten çocuklara özel gösteri uçuşu

Semin Öztürk'ten çocuklara özel gösteri uçuşuTÜRKİYE'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir gösteri uçuşu yaparak, çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:56
Semin Öztürk'ten çocuklara özel gösteri uçuşu
TÜRKİYE'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir gösteri uçuşu yaparak, çocukların bayramını kutladı.
Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, uçağıyla birlikte bu kez çocuklar için özel bir gösteri yaptı. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden havalanan Şener, metrelerce yükseklikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların bayramını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan özel uçuşa ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı. ESKİŞEHİR Semin Öztürk’ten çocuklara özel gösteri uçuşu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivrihisar, Eskişehir, Güncel , Haber
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