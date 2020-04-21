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ESKİŞEHİR Seyahat izin belgesi almak isteyenler yoğunluk oluşturdu

Seyahat izin belgesi almak isteyenler yoğunluk oluşturduESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehir dışına yolculuk yapmak için kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

21.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:15
Seyahat izin belgesi almak isteyenler yoğunluk oluşturdu
ESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehir dışına yolculuk yapmak için kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurmak için sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. İzin alabilmek için sıra bekleyen bazı vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının ise sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi. İzin işlemlerinin çok yavaş yapıldığı gerekçesiyle uzun süredir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymamaları nedeniyle hastalığın yayılacağını söyleyen Furkan Özdil, "6-7 saattir insanlar burada bekliyor. Aralarında mesafe de olmuyor. İster istemez hastalık yayılacak. Yetkililerin buna bir çözüm bulmaları gerekir" dedi.
3 saattir izin alabilmek için sırada beklediğini belirten Cengiz Çayan ise, "İhtiyar annem, babam var. Onları götürmek için geldim. 3 saattir burada bekliyorum. 300- 400 kişiye numara vermişler. Neyin, ne olduğu belli değil" diye konuştu. ESKİŞEHİR Seyahat izin belgesi almak isteyenler yoğunluk oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
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