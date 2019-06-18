ESKİŞEHİR Sıcaktan bunalanlar Bozkırın ortasındaki yapay plajda serinledi

Sıcaktan bunalanlar Bozkırın ortasındaki yapay plajda serinlediEskişehir
Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce Porsuk
Çayı üzerinde yapılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda sezon açılırken, yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklarda bunalanlar suya girerek serinledi. Bozkırın ortasındaki yapay plaj, Eskişehirliler kadar kente ziyaretlere gelenlerin de yoğun ilgisini görüyor.
Eskişehir'in Tepebaşı
ilçesindeki Kent Park'ta 11 yıl önce büyükşehir belediyesi tarafından 400 ton sahil kurumu getirilerek yapılan yapay plaj sezonu açtı. Bünyesinde aile ve erkekler olmak üzere 2 bölümden oluşan, 350 metre uzunluğunda ve 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, Eskişehirliler kadar çevre illerden kente ziyarete gelenlerin de yoğun ilgisini gördü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar deniz havasının yaşatıldığı yapay plajda serinliyor. 25 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda, 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar ile 1 hemşire görev yapıyor.
Plajın işletmeciliğini üstlenen şirketin sorumlusu Osman Çırak, sezonu açtıkları ilk günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını ve herkes memnun ayrıldığını belirterek, Bozkırın ortasında deniz keyfi yaşanabilecek güzel bir yer. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen
'e burayı kente kazandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Gelen ziyaretçilerin de sıcak havadan bunalıp serinleyecekleri tek yer burası. Daha iyi hizmet vermek için bu sezonu biraz daha erken açtık. Geçen seneye göre daha önde gidiyoruz ziyaretçi anlamında. Uzunluğu 350, derinliği ise 1,5 metre olan yapay plaj için özel sahil kumu getirildi. İnsanların kendilerini deniz kenarında hissetmelerini sağlamak için çalışmalar yaptık. Şezlong sayılarını arttırdık. Buraya Eskişehirlilerin yanı sıra kente ziyarete konuklarımızda geliyor ve yapay plajda suyu girip iyi vakit geçiriyor. Çevre illerde deniz olmayan kentlerden çok gelen oluyor. Sosyal medyada görenler arıyor ve açık olup olmadığımızı soruyorö dedi.Zonguldak
'tan torunuyla birlikte Eskişehir'e gelen Hasan Kızılkaya
, deniz kenarında büyüdüğünü ve yapay olmasına rağmen aynı keyfi yaşadıklarını söyledi. Kızılkaya, Karadenizli olduğumuz için suyun içinde büyüdük. Eskişehir'e ziyarete gelince de buraya gelip torunumla dolaşmak istedik. Torunum suya girip iyi vakit geçirdi. Denizden çok büyük farkı yokö şeklinde konuştu. İran
'dan gelen Omar Omar ise arkadaşlarıyla kenti gezdikten sonra yapay plajda serinlediklerini belirterek şunları söyledi
İran'dan ziyarete geldim, hava çok sıcak olduğu için buradaki arkadaşım yapay plajdan bahsettiler. Bizde buraya serinlemeye geldik. Çok beğendik, çok güzel bir yer olmuşö
Hasan Çıtak
ise Amasya
'dan geldiğini belirterek, Eskişehir'e sık sık ziyarete geliyorum. İnsanları çok sıcak kanlı, sürekli etkinlik var ve burası aklıma geldi. Yapay olmasına rağmen, deniz havası var. Sıcaktan bunalınca buraya geliyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorumö ifadelerini kullandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan yapay plaj Eylül
ayının sonlarına kadar açık kalacağı belirtilirken, plaja giriş 18 lira olarak belirlendi.