ESKİŞEHİR Şiddetli rüzgardan göz gözü görmedi

Şiddetli rüzgardan göz gözü görmedi Eskişehir
'in Sarıcakaya
ilçesinde, iftar saatine yakın meydana gelen şiddetli rüzgar, kum ve toz fırtınasına dönerken iftar için kurulan masalar ile sandalyeler devrildi.
Sarıcakaya Belediyesi, Ramazan nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sokak iftarı düzenledi. Belediye ve vatandaşların yardımıyla sokaklara iftar masaları kurulurken, şiddetli rüzgar çıktı. İlçeyi kum ve toz kaplarken, kurulan masalar ve sandalyeler uçuştu. İftar için caddede olanlar ise kapalı alanlara kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından adeta savaş alanına dönen sokakta masalar yeniden kuruldu. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam
, Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorumö dedi.
Can'ın konuşmasının ardından yemeğe katılanlar hep birlikte iftar açarak yemek yedi.
Güncel
Kaynak: DHA