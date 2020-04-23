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ESKİŞEHİR Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (3)BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSUEskişehir'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bayrama özel hazırlanan...

23.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:23
Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (3)
BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSU
Eskişehir'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bayrama özel hazırlanan 100'ncü yıl marşını söyleyerek coşkuyla kutladı. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarının balkonlarına çıkan aileler, saatler 13.15'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte marşlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Ayrıca 100'ncü yıl marşı Eskişehir'deki okulların hoparlörlerinden yayınlandı. ESKİŞEHİR Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan’ı evlerinde kutluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Eskişehir, 23 Nisan, Güncel , Haber
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