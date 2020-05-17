ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü

Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdüESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir...

17.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:58
Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü
ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Yaşlı adamın parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyip hakaret eden kişinin bu davranışlarının görüntülendiği videonun sosyal meydana yayınlanması büyük tepki gördü.
Olay, Tepebaşı ilçesine Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsminin Yavuz olduğu öğrenilen bir kişi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izinle birlikte dışarı çıktı. Evlerinin karşısındaki parka giden Yavuz adlı yaşlı adam, sokak hayvanları için mama ve su kapları koydu. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve komşusu olduğu öğrenilen bir kişi de yaşlı adama tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapları tekmeleyen kişi, yaşlı adamın üzerine yürüyüp "Bu nedir ya? Kedi, köpek sinek doluyor buraya" diyerek hareket etti.
Araya girenler sayesinde tartışma sona ererken, bu anlar ise başka bir apartman komşusu tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan videoya tepki yağdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin paylaşımında ise "Go"ru"ntu"ler Eskişehir Fatih mahallesi Halman sokakta bulunan parkımızda 17 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında yaşandı. Ortak kullanım ve hayvanların yaşam alanı olan parklarda bulunan suları devirerek onları besleyen amcamıza saldırıda bulunuyor. Bu yaptığı davranışı herkes görsün ve cezasını çeksin istiyoruz. Bu günlerde bizlere daha çok ihtiyacı olan canlılara yardım etmemiz, Allah'ın bizlere olan emanetini korumamız gerekirken bu yaşanan olay gerçekten son derece rahatsız edici. İnsanların emeklerini cabalarını atıp bu şekilde zarar veren kişiden şikayetçiyiz!? denildi.
YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA VE MASKESİZ
Yaşlı adama evinin önündeki parkta sokak hayvanlarına mama ve su kabı koyduğu için tepki gösteren kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinin yanı sıra maskesiz olduğu gözlendi. ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Haber
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Haber
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar’da ilk ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Haberler››Güncel››ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:50: DATÜB'den arşiv çalışması - Haber 22:48: Şehzadeler şehri güllerle renklendi - Haber 22:48: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı - Haber 22:44: İspanyollardan koronavirüs önlemleri protestosu - Haber 22:44: İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti - Haber 21:42: 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi - Haber 21:28: Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor - Ekonomi 21:19: 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber 17:43: Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı - Haber