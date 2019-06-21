21.06.2019 10:47
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Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni coşkulu geçti

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nin 17'nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.

Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi 'nin 17'nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.

Öğrencilere, mezuniyet belgelerinin verildiği törene; çok sayıda davetli, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya , "Okulumuzdan bu öğretim yılında toplam 131 öğrencimizi törenle mezun ediyoruz. Mezunlarımıza; bu yıl 17'ncisi yapılan mezuniyet ve kep atma töreni ile veda edeceğiz. Yolları açık, başarıları gönüllerince olsun. Mezun öğrencilerimiz olarak; hayatta yenilgiye alışmayın. Yenilgiyi kabullenmeyin. Mücadeleyi bırakmayın" dedi.

Daha sonra mezunlar kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Kep atılmasıyla mezuniyet programı tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi , Eskişehir , Yaşam

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