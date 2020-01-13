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Eskişehir Teknik Üniversitesinden İnönü çıkarması

Eskişehir İnönü Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnönü İlçesi'nin kültür turizmi ve gezi güzergâhları ile ilgili 6 aylık çalışma başarı ile tamamlandı.

13.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:00Eskişehir Teknik Üniversitesinden İnönü çıkarması

İnönü Belediyesi ve Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve toplamda 16 ayrı proje hazırlanarak final jüri toplantısı Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde yapıldı. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İnönü İlçesi için gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonrası jüri sonuçları ilerideki bir tarihte ortak açıklama ile duyurulacağı belirtildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalardan dolayı Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'na, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Ekimci'ye, Yüksek Mimar Ebru Ayaz'a ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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