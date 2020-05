ESKİŞEHİR Temsili Nasreddin Hoca, çocuklara pamuk şekeri dağıttı

Kaynak: DHA

Temsili Nasreddin Hoca, çocuklara pamuk şekeri dağıttıESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Razaman Bayramı nedeniyle belediye ekipleri, balonlarla süslenen otobüs ile sokakları gezdi. Temsili Nasreddin Hoca da çocuklara pamuk şekeri dağıttı.Sivrihisar Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, balonlarla süslenen otobüs ile sokakları gezdi. Temsili Nasreddin Hoca, Bando Melodi Orkestrası'nın çaldığı şarkılar eşliğinde, evlerinin önüne çıkan çocuklara pamuk şekeri dağıttı.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 'Bu bayram her ne kadar evlerimizde kalarak kucaklaşamasak da vatandaşlarımızın buruk geçen bayramlarını bir nebze olsa neşelendirmek için belediye ekiplerimizce çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sivrihisar'da her bayram güzel, her bayram coşkulu geçiyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diler, herkese mutlu bayramlar dilerim" dedi.