Haberler » Ekonomi » Eskişehir Ticaret Odası 'Türkiye'nin Otomobili'nin 26'ncısına talip oldu - Ekonomi

Eskişehir Ticaret Odası "Türkiye'nin Otomobili"nin 26'ncısına talip oldu

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği "Türkiye'nin Otomobili"nin 26'ncısına talip olduklarını bildirdi.

03.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50 Eskişehir Ticaret Odası
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği "Türkiye'nin Otomobili"nin 26'ncısına talip olduklarını bildirdi.
Güler yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilen, zamanı yakalayan yeni markalara ihtiyacı olduğunu belirterek, TOGG'un üretileceği yerli otomobili en kısa zamanda yollarda görmeyi arzu ettiğini ifade etti.
Türkiye'nin katma değeri yüksek olan ve tüm dünyada rağbet gören teknolojik ürünler imal etmesi gerektiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:
"Yerli otomobilin yalnızca ülkemizin değil dünyada da önemli bir marka haline gelmesini ümit ediyoruz. Yerli otomobilin ihracat potansiyeli de yüksek. Bu sayede ülkemizin ihracatına da katkı sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Eskişehir Ticaret Odası olarak milli ve yerli üretimi destekliyoruz. Üretilecek 26'ncı yerli otomobile talibiz."

Eskişehir, Türkiye, TOGG, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:34   Bu hafta en çok altın kazandırdı - Ekonomi
18:28   Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
18:28   Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Ekonomi
18:22   Karayolu taşıma şirketleri için erteleme - Ekonomi
18:18   Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi
18:10   İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Ekonomi
16:42   Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Ekonomi
15:50   TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Ekonomi
15:12   Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
3.01.2020 18:40:35