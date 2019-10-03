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Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara beraberindeki heyet ile birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

03.10.2019 16:00Eskişehir Ticaret Odasından Kazım Kurt'a ziyaret
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara beraberindeki heyet ile birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETO makine ve yedekleri, otomotiv, yedek parça satış ve servis hizmetleri, hırdavat ve el aletleri ticareti, yapı kooperatifleri ve metalden mamül ürünler ve diğer imalat gruplarındaki meclis üyeleri ve meslek komitesinden oluşan heyet katıldı.

Ziyarette Oto Galericiler Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi ve TEKSAN'daki ETO üyelerinin talep ve istekleri ileten heyet Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili kurumları ile hareket ederek sorunların çözümü için çaba göstereceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ETO heyetinin dile getirdiği taleplerin değerlendireceğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği halinde içinde olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Meclis Başkanı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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