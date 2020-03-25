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Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'dan Türk Ocakları'nın 108. kuruluş yıl dönümü...

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Ocakları'nın 108. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

25.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:21
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'dan Türk Ocakları'nın 108. kuruluş yıl dönümü...
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Ocakları'nın 108. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Ünal, mesajında, "Balkan Harplerinin bitmiş, tükenmiş yılgınlığı üzerine Karacaahmet Mezarlığının Şahide'leri altında 190 Askeri Tıbbiyeli öğrencinin fedakarlığıyla; 25 Mart 1912'de temeli atılan ve Türk milletinin silkinip, yeniden doğuşuna vesile olan 'Türk Ocakları'nın 108. Kuruluş yıl dönümü bu sene insanlığın başına düçar olan gaileden dolayı hüzünlü ama kararlı bir şekilde idrak ediyoruz ve kutlu olsun. İçinde bulunduğumuz yıllar; Milli Mücadelenin 100. Yılı, 'Türk'ün Ateşle İmtahana' tabi tutulduğu yıllar, Türk Ocakları'nın ve Türk Milletinin tarihinde önemli bir yer tutar. Mondrostan sonra Yunan'ın İzmir'e çıkmasından bir gün önce Türk Ocakları'nın önderliğinde İzmir'de Maşatlık Meydanında yapılan Redd-İlhak Mitingi ve akabinde yayınlanan 'Redd-i İlhak Beyannamesi', Sultanahmet, Fatih ve Anadolu'nun her tarafına yayılan mitingler, Milli Mücadelenin ilk çıngısı olmuş, İzmir'de yakılan 'Çoban Ateşleri' Türk Ocakları'nın örgütlenmesiyle önce Batı Anadolu'da mücadeleyi başlatmış, daha sonra Mustafa Kemal Paşanın liderliğinde bütün Anadolu'yu içine alan 'Milli Mücadele Ateşi' haline dönüşmüş; Milli Devletin kuruluşunu sağlamıştır. Türk Ocakları, bugün Milli Devletin kuruluşunda var olmanın haklı gururunu yaşamaya devam etmektedir. Anadolu'ya geldiğimiz bin yıldan bu tarafa zamanımız mütemadiyen bizi geldiğimiz yere göndermek isteyen, tekerimizin önüne taş koymak isteyenlerle mücadele halinde geçti. Tarihin 'milletler mücadelesinden' ibaret olduğunun farkına varamayanlar Amerika'nın, Rusya'nın kimler olduğunu, milletlerin arasında 'ebedi dostluklar' değil, 'menfaat alışverişi' olduğunu yaşayarak yeni baştan öğreniyorlar. 10 yıldır içinde bulunduğumuz ve halen devam eden gailelere engin bir 'tarih şuuru' ile böyle bakmalı ve değerlendirmeliyiz. Tarih hata yapanları affetmiyor ve bedel ödetiyor! Bu Coğrafya 'kavimler mezarlığı' kimler vardı ve şimdi neredeler? Bedel ödeyerek, Vatan sahibi olmayı hak ederek geliyoruz! Bugün de dünden farklı değil. Dün olduğu gibi, bugün de 'fırka siyasetinin' dışında, Abidevi varlığıyla Türk Milletinin birleştirici unsuru olmaya devam eden Türk Ocakları'nın 108. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle büyük bir fedakarlıkla bu 'Kutlu Ocağı'n temelini atan ve sonra gönüllü gittikleri Çanakkale'den hiç birisi dönmeyen 190 Askeri Tıbbiyeli başta olmak üzere; ilk kurucularımızdan itibaren Hakka yürüyen Ocaklıları rahmetle, minnetle yad ediyor. Aziz Milletimize adsız- pusatsız hizmet etmeye devam eden dava arkadaşlarıma şükranlarımı iletiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Yaşam

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