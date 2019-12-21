Haberler » Yaşam » Eskişehir Türk Ocağı'nda 'yeni teknolojilerle girişimcilik' konferansı - Haberler

Eskişehir Türk Ocağı'nda 'yeni teknolojilerle girişimcilik' konferansı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Barış Baraz; Eskişehir Türk Ocağı'nda, "Yeni Teknolojilerle Girişimcilik" konusunda bir konferans verdi.

21.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:00 Eskişehir Türk Ocağı'nda 'yeni teknolojilerle girişimcilik' konferansı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Barış Baraz; Türk Ocağı'nda, "Yeni Teknolojilerle Girişimcilik" konusunda bir konferans verdi.

Katılımın yoğun olduğu konferansta katılımcılar anlatılanları ilgi ile dinledi. 'Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek insanlar, yeni nesil girişimcilerdir' diyen Prof. Dr. Avni Barış Baraz, "Bu girişimcilerin kurduğu işletmelere 'start-up' deniliyor. Start-up girişimciler; dünyanın daha önce fark edilmeyen, ancak önemli bir sorununa e-iş süreçlerini kullanarak çözüm bulurlar. Bu aşamada genellikle yenilikçi bir iş fikrini hayata geçirirler. Start-up girişimciler, iş kurmak için gerekli kaynakları yatırımcıdan toplayıp, hızla bir ürün ya da hizmeti çıkarıp, işi büyütürler; bir süre sonra da işletmeyi satıp bu defa başka bir yenilikçi fikir peşine koşarlar. Bu nedenle start-up kavramı bir hayali sembolize eder. Bu hayal; parlak fikri olan gençlerin, internet teknolojilerini kullanarak kısa sürede yüz yıllık firmaların önüne geçmesidir. 'Genç start-up girişimcileri, yeni dönemin rock yıldızları gibidir" dedi.

Baraz, "Parlak bir fikir, her zaman başarıyı getirmiyor. Başarıyı belirleyen başka etmenler de var; zamanlama, iyi bir ekip kurmak, beşeri ilişkilerde başarılı olmak gibi. Hızlı karar almayı ve girişimci bir ruha sahip olmayı gerektiren yeni nesil girişimciliğin, Türk kültürüne uygun olduğunu, bu sebeple gelecekte yeterli çabayı gösteren genç Türk girişimcilerinin, bu alanda çok başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandıç

Program, Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Barış Baraz'a hediye takdimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:33   Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı - Haberler
11:29   AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı - Haberler
11:28   Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü - Haberler
11:24   Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Haberler
11:23   Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:38:46