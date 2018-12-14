Eskişehir Türk Ocağı Perşembe Sohbetleri'nde Abdullah Bin Mübârek Et-Türkî Anlatıldı

Eskişehir
Türk Ocakları'nın düzenlediği geleneksel 'Perşembe Sohbetleri'nin bu haftaki bölümünde, büyük Hadis Alimi Abdullah Bin Mübarek Et-Türki anlatıldı.
Perşembe Sohbetleri'nde, İslam dininin büyüklerini görmüş, sohbet etmiş ve onların makbulü olmuş bir alim olan Abdullah Bin Mübarek Et-Türki'nin yaşamı Osmangazi
Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölüm Başkanı Ahmet Kartal
tarafından konu edinildi. Kartal'ın anlatımı ile, "İlmi dünya için öğrendik, ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti" diyen büyük Hadis Alimi Et-Türki'nin hayat hikayesini, çektiği çileleri, ilim peşinde koşmasını, bilgiyi gerçek sahibinden alması ile zamanının oluş serüvenini katılımcılar ilgi ve heyecan ile takip etti. - ESKİŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 15:38