ESKİŞEHİR Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında+-
Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altındaESKİŞEHİR'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.
17.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:47
Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir 'de yurtta gözlem altında
ESKİŞEHİR'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'dan gelen 263 yolcu, 12 mürettabın bulunduğu uçak, sabaha karşı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Umre yolcuları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek Çamlıca Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt çevresinde sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi. Otobüslerden belirli zaman aralıkları ile indirildikten sonra görevliler eşliğinde binaya alınan umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
ESKİŞEHİR'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'dan gelen 263 yolcu, 12 mürettabın bulunduğu uçak, sabaha karşı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Umre yolcuları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek Çamlıca Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt çevresinde sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi. Otobüslerden belirli zaman aralıkları ile indirildikten sonra görevliler eşliğinde binaya alınan umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ESKİŞEHİR Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında+-
Etiketler : Suudi Arabistan, Hasan Polatkan, Eskişehir, Umre, Güncel
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