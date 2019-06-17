ESKİŞEHİR UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, OĞLUNU GÖREN ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K.?nın annesi S.K. adliye kapısında baygınlık geçirirken, oğlunun suçsuz olduğunu öne sürerek kandırıldığını söyledi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşıyla kırılarak girildi. Operasyonda A.B., G.Y., B.K., S.S., C.D. ve R.D. gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 140 sentetik hap, 22.24 gram skunk, 35.84 gram bonzai, 3.94 gram esrar, 7 ecstasy, 6 kök hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve çeşitli boyutlarda dolu 72 fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis
ekipleri elleri arkadan kelepçeli olarak getirilen şüphelilerin savcılık sorguna başlandı.
OĞLUNU GÖRÜNCE BAYILDI
Şüpheliler arasında yer alan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen B.K.?nın annesi S.K. ve babası C.K. da adliye girişine geldi. Oğlunun polis ekipleri arasında adliyeye götürüldüğünü gören baba C.K., kandırıldığını belirterek, 'Aralarında benim oğlum vardı. Oğluma bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bu yapanlar inşallah cezasını bulur. Benim oğlum suçsuz. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağımö dedi. Annesi S.K. ise şüphelilerin adliyeye girişleri sırasında 'Allah belasını versin bunların. Kökü kurusun bunlarınö diye bağırdıktan sonra baygınlık geçirdi. Oğlunun kandırıldığını ve uyuşturucu satmadığını ifade eden S.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen başka bir operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 112.11 gram skunk maddesi, hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Operasyonda 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.