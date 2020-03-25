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Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem

Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlemESKİŞEHİR Valiliği'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol edilmeye başlandı.

25.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:06
Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem
ESKİŞEHİR Valiliği'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol edilmeye başlandı.
Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Hem hastalığın teşhisine katkı sağlamayı hedefleyen hem de vatandaşların ve personellerin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirten Vali Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini, vatandaşlarımızın ve personelimizin kullanması amacıyla uygun noktalara ve dezenfektan konulduğunu ifade etti.
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Eskişehir Valiliği’nde koronavirüsüne termal kameralı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel

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Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem

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