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Eskişehir Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması

Eskişehir Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği duyuruldu.

22.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:53
Eskişehir Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Eskişehir Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği duyuruldu.

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında 21 Mart tarihinde Vilayet Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantıda alınan kararlar Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinde duyurulurken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği, karara uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesileceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, 21 Mart, Güncel

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