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Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın
Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakacak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, bunlar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akadeniz'e yolculuğu", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğraflarını seçen Çakacak, sporda ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" karesine oy verdi.
Çakacak, AA'nın ülkenin önemli kurumlarından olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, uzun yıllara dayanan tecrübesi, bilgi birikimi, kaliteli hizmetiyle ülkemizin yüzünü ağartan bir kuruluştur." dedi.
AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının geleneksel hale geldiğini anlatan Çakacak, şöyle konuştu:
"Bizler de bu vesileyle yaşadığımız yılı yeniden hafıza olarak tarama imkanı buluyoruz. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde her birisinden anlam çıkaracağımız önemli fotoğraflar vardı. Oylamaya katılan fotoğrafların hepsi yaşanan anı çok güzel anlatmış. Anadolu Ajansı çalışanları tarafından ortaya konulan fotoğraflar bir emeğin ürünü. Emeği geçen bütün arkadaşları canıgönülden tebrik ediyorum."

Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı, Ali Atmaca, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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