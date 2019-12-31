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Eskişehir Valisi Çakacak'tan birimlere yılbaşı ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yılbaşı dolayısıyla kentin girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktaları ile 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

31.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:44 Eskişehir Valisi Çakacak'tan birimlere yılbaşı ziyareti
Valisi Özdemir Çakacak, yılbaşı dolayısıyla kentin girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktaları ile 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çakacak, Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis yol uygulama noktasına yaptığı ziyaretinde, polis ve jandarma arama noktalarında alınan güvenlik tedbirlerini kontrol ettiklerini, 24 saat esasına göre görev yapan güvenlik güçlerinin yanında olmak istediklerini belirtti.
Eskişehir'in güvenilir ve huzurlu bir kent olduğuna dikkati çeken Çakacak, herkesin evinde ve eğlence merkezlerinde huzurlu bir ortamda yeni yılı kutlaması için güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, itfaiyenin ve diğer kamu görevlilerinin görevi başında olduğunu kaydetti.

Vali Çakacak'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Komutanı Albay İlhan Şen eşlik etti.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Jandarma, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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