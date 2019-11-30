Haberler » Güncel » Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: 'Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp' - ESKİŞEHİR - Haber

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: "Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp" - ESKİŞEHİR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

30.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:07
Valisi Özdemir Çakacak, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehir 'un yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde siyah-kırmızılı yönetici ve futbolcularla buluşan Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un Türk spor tarihi içinde adından her zaman övgüyle bahsedilen bir kulüp olduğunu söyledi.
Siyah-kırmızılıların önemli başarılara imza atmış, çok köklü bir kulüp olduğunu kaydeden Çakacak, şöyle konuştu:
"Bugün içinde bulunduğu durum, Eskişehirspor'un yeri değil. Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp. İsteğimiz Eskişehirspor'umuzu Süper Lig'de görmektir. Futbolcuları ve teknik heyeti, yarın yapılacak Altay maçı öncesinde manevi güçle uğurlamak için buraya geldik. Hem yeni yönetim kuruluna hem de fedakar futbolcularına içten teşekkür ediyorum. Altay maçında sizlere başarılar diliyorum."
Kulüp başkanı Mustafa Akgören ise kentte birlik ve beraberlikle Eskişehirspor coşkusunu yeniden yaşatmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, Vali Özdemir Çakacak'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çakacak ve beraberindekiler, siyah-kırmızılı kafileyi, yarın saat 19.00'da başlayacak Altay maçı için İzmir'e uğurladı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak:

Özdemir Çakacak, Eskişehirspor, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:45 Polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı
15:45 Palandöken'de kar coşkusu
15:44 Diyarbakır'da iş yerindeki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
15:44 Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü
15:39 EMŞAV'dan 191. mevlit
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:31 Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:46:53