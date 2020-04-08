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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak sağlık yöneticileriyle video konferans yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sağlık yöneticileri ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

08.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:32
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak sağlık yöneticileriyle video konferans yaptı
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sağlık yöneticileri ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.
Çakacak, toplantıda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve yardımcılarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi çalışmalarını değerlendirdi.
Kentteki 1085 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 825 yatak kapasiteli Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bu zorlu süreçte ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Çakacak, özverili ve fedakarca görevlerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Çakacak, Sağlık Bakanlığınca kentte 2. ve 3. sınıf yoğun bakım ünitesi olan özel ve kamu tüm hastanelerin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini, mevcut kapasite ile birlikte artırılmış ilave kapasitelerin de planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Emre Devlet Hastanesi, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel
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