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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

14.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:52Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti
Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit ailesinin acısını paylaşan Vali Çakacak, aziz şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıklardan övgüyle bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu dile getiren Vali Çakacak, acıların paylaştıkça azalacağını söyledi.
Şehit Tarkan Karaca'nın ruhuna okunan duanın ardından Vali Çakacak, şehit ailesinin evinden ayrıldı.
Çakacak'a ziyaretinde, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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