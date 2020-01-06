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Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (3)

KAR KAZALARA NEDEN OLDUEskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yolcu otobüslerinin devrilmesine neden oldu.

06.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:54 Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (3)

KAR KAZALARA NEDEN OLDU

ve 'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yolcu otobüslerinin devrilmesine neden oldu. Eskişehir otogarından çıkan Aytuğ Vural, kullandığı 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsüyle Eskişehir- Ankara karayolu 17'nci kilometreye geldiğinde yerdeki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bariyerlere çarpan 23 yolculu otobüs savrularak devrildi. Kazada yan yatan otobüsteki yolcular, aracın ön camı kırılarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen otomobil, vinçlerle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Yolcular otobüsün bir anda kayarak bariyere çarptıktan sonra yan yattığını söyledi.

KÜTAHYA'DA 21 KİŞİ YARALANDI

İstanbul- Antalya seferini yapan otobüs, Kütahya-Eskişehir karayolunun 39'uncu kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcudan 21'i yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yan yatan yolcu otobüsü ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA,

 



Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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