Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)

ESKİŞEHİR'DE KAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Kentin merkez ilçeleri Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gün boyunca yolları açık tutmak için öncelikli olarak, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine müdahale ederek kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte kar yağışının hafif şekilde aralıklarla sürmesi beklenirken, gece hava sıcaklığını sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

YOLDA KALANLARI BELEDİYE KURTARDI