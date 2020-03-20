Eskişehir ve Kütahya'da sağlık çalışanlarına 'alkışlı' destek

ESKİŞEHİR ve Kütahya 'da korona virüsü nedeniyle büyük risk altına olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, evlerinin balkonlarında saat 21.00'de 1 dakika boyunca alkışlayarak tempo tuttuı. Trafikteki araçlar da korna çalarak destek eylemine katıldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye'de ve dünyada birçok farklı iş kolunda faaliyetler geçici süreyle durdurulurken, sağlık çalışanlarının mesaisi 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kafe, kıraathane ve eğlence merkezlerinin kapatılmasının ardından evlerinde bulunan vatandaşlar ise büyük risk altında bulunan sağlık çalışanlarına desteklerini evlerinin balkonlarından veriyor. Eskişehir 'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlarıyla sağlık çalışanlarını destek eylemi yaptı. Bazıları ise balkon ışıklarını açıp kapattı. Trafikteki araçlar ise kornalarıyla balkon eylemine destek verdi.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KATILIM

Kütahya'da da saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlayıp sağlık çalışanlarına olan desteklerini gösterdi. Osman Gazi Mahallesi Modern evlerde yaşayan site sakinleri de sağlık çalışanları için 1 dakika alkış eylemine katıldı. Site Müdürü Nail Kaygısız, sağlık çalışanlarının canlarını hiçe sayarak görev yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanları olsun, doktorlarımız olsun ayda yılda bir kere değil senenin 365 günü alkışa layıktır. Canlarını çocuklarını hiçe sayarak bizim için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Her gün alkışı hak ediyorlar" dedi.

Site sakinlerinden Dr. Selçuk Özkan ise sağlık çalışanı olarak bu etkinliğin çok faydalı ve motivasyonu arttırıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ön cephede çalışan öncelikle acil hekimleri, enfeksiyon uzmanları, yoğun bakım çalışanları olmak üzere bu sitede oturan sağlık çalışanları da var. Onlar içinde moral olduğunu düşünüyorum. Sağlık çalışanı arkadaşlarla konuştuğumuzda duygulandıklarını görüyoruz. Sitemizde oturanlara ve halkımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı kötü davranışları da göz önünde bulundurursak çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

- Tahya

Kaynak: DHA