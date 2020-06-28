Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanı-1

Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanıESKİŞEHİR ve Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu başlarken, adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek salonlara alındı.

28.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:41
Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanı
ESKİŞEHİR ve Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu başlarken, adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okulların önünde büyük heyecan yaşadı.
Koronavirüs tedbirleriyle yapılan YKS'nın ikinci oturumu sabah 10.15't başladı. YKS sınavı boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek aileler genellikle çocuklarını özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyrukta oluştururken sosyal mesafe kuralına uygun olarak salonlara arama yapılarak alındı. Sınava Anadolu Üniversitesi Yunus Emre yerleşkesinde giren adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Sınav merkezlerine gelen adaylar belgeleri kontrol edilerek sırayla içeri alınırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca adaylar okula girerken el dezenfektanı kullandı. Vişnelik Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Lisesi'nde sınava giren öğrencilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınırken, aileleri okul önünde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulundu. Son dakikada sınav merkezlerine gelen öğrenciler ise koşarak okula girdi. Saatler 10.05'i gösterdiğinde sınav merkezlerinde kapılar kapatıldı. Ailelerinde dışarıda heyecanlı bekleyişi başladı.
KÜTAHYA'DAKİ SINAV HEYECANI
Kütahya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturum başladı. Sınava giren öğrenciler arasında görevlilerinde uyarılarıyla sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.
Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı. YKS sınavı boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek aileler genellikle çocuklarını özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15'te başlayan ikinci gün ilk oturum için sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyrukta oluştururken görevlilerinde uyarılarıyla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Kütahya'da ilk gün 8 bin 200 öğrenci katılırken, ikinci gün ilk oturumda 6 bin 300 öğrenci yer aldı. Eskişehir ve Kütahya’da YKS ikinci oturum heyecanı-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Eskişehir, Kütahya, Güncel, Haber

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