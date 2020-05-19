ESKİŞEHİR Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza

Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL cezaESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza
19.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:38
Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza
ESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi. Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta, 1'i kadın 3 kişi, maskesiz şekilde gezerken polis ve bekçi ekiplerince durduruldu. Alkollü oldukları belirlenen kişiler, polislere uzun süre kimliklerini vermek istemedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından 3 kişi, polislere kimliklerini verdi. Polis, 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ve 'Kabahatler Kanunu'na göre de 392'şer TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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