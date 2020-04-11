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Eskişehir yasak sonrası sessizliğe büründü

Eskişehir yasak sonrası sessizliğe büründü İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası tamamen sessizliğe bürünen Eskişehir'de boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

11.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:18
Eskişehir yasak sonrası sessizliğe büründü
ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası tamamen sessizliğe bürünen Eskişehir'de boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak ile birlikte vatandaşlar evlerine kapandı. Eskişehir'de de uygulanan yasak sonucunda kentin işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Normal günlerde insan selinin yaşandığı alanların boş anları havadan görüntülendi. Ulus Anıtı Meydanı ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde sadece polis ve bekçi gibi kapsam dışında kalan görevliler yer aldı. Eskişehir yasak sonrası sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Genel
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