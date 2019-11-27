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Şehirler için sıfır karbon zamanı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu "Düşük Karbon Yetmez, Artık Sıfır Karbon Zamanı" başlığı ile gerçekleştirildi.

27.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:46Şehirler için sıfır karbon zamanı

5 ayrı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de sunum gerçekleştirdi.

WRI Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız'ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyum sorunlar, çözüm önerileri ve ulusal-uluslararası örnekler ekseninde devam etti. Gün boyunca farklı alanlarda ve farklı sektörlerde aynı hedefe doğru paylaşım ve tartışmaların yapıldığı sempozyumda, özellikle sektörler ve aktörler arası iş birliği mesajı yinelendi. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız yaptığı konuşmada "WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak 2013 yılından bu yana Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nu düzenliyoruz. Amacımız hem Türkiye'de hem dünyada başarılı projeleri paylaşmak, uygulanabilir çözümler sunmak ve kent yöneticilerinin 'herkes için yaşanabilir şehirler' yaklaşımıyla projelerini geliştirmelerine katkı sağlamak. 'Düşük Karbon Yetmez, Artık Sıfır Karbon Zamanı!' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu yılki etkinliğimizde iklim kriziyle mücadelede sıfır karbon uygulamalarının şehirlerde nasıl hayata geçirilebileceğini, aynı zamanda bunun kentlere nasıl bir fayda sağladığını ve kentlerin iklim kriziyle mücadelede nasıl daha aktif rol oynayabileceklerini masaya yatırdık. Konuyu merkezi yönetim, yerel yönetim, akademi, özel sektör ve sivil toplum açısından değerlendirdik. Birbirinden değerli katılımcılarımızın yaptığı sunumlar, aktardıkları bilgiler hem davetlilerimiz hem bizim için çok aydınlatıcı, yol gösterici oldu" dedi.

Sempozyumun Aktif ve Sağlıklı Şehirler oturumunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de 1999 yılından beri Eskişehir'de gerçekleşen değişimi anlattılar. Kentin aktif ve sağlıklı bir kent olabilmesi için Başkan Büyükerşen'in hayata geçirdiği şehircilik projelerini ilgiyle dinleyen katılımcılar, sunum sonrasında WRI Ross Prize for Cities yarışmasında da 5 finalistten biri olan Eskişehir'in 20 yıldaki değişiminin rastlantı olmadığını belirttiler.


Eskişehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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