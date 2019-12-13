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Eskişehir yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eskişehir yolu üzerinde yapımı son sürat devam eden Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi kavşakları önündeki alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı.

13.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:17Eskişehir yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Büyükşehir Belediyesinin yolu üzerinde yapımı son sürat devam eden Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi kavşakları önündeki alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı.

Bir yandan yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in birçok noktasında trafik yoğunluğunu azaltacak yeni yol açım, kavşak ve alt geçit projelerini hayata geçiriyor. Kent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) üzerinde yapımı son sürat devam eden Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi kavşakları önündeki alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hava şartlarının elverdiği ölçüde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürülen ve yılbaşından önce açılması planlanan üç alt geçit çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. Toplamda 46 bin 500 ton asfalt serim işleminin yapılacağı üç alt geçitte aydınlatma, bordür, kaldırım, bariyer, peyzaj ve alt üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında gerek sosyal medya üzerinden, gerekse kent ekranları üzerinden bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit çalışmasında da aynı titizliği gösteriyor. Dumlupınar Bulvarı üzerine kurulan dev led ekranlar aracılığıyla vatandaşlara açılış tarihine ilişkin kalan süre bilgisi veriliyor. Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerle birlikte ikişer şeritten oluşacak yan yolların açılmasıyla trafik yoğunluğu büyük ölçüde rahatlayacak.

Ankara-Eskişehir yolu istikametinde kesintisiz trafik akışı sağlayacak çalışmalar tamamlandığında Konutkent Kavşağı alt geçit uzunluğu 700 metre, Başkent U dönüşü alt geçit uzunluğu 460 metre, Yaşamkent Kavşağı ise 700 metre uzunluğunda olacak. - ANKARA

Başkent Üniversitesi, Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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