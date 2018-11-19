Eskişehir ' Yunus, Derviş'in Rüyası' Oyunu Beğeniyle İzlendi

Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi bünyesinde hazırlanan, 'Yunus; Dervişin Rüyası' isimli oyun ilk gösterimi ile izleyici karşısına çıktı. Oyuncular, müzisyenler ve koro, Yunus'u anlattıkları oyun ile izleyiciden tam not aldı.
Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yazımına, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını kendi bünyesinde hazırladığı Yunus; Dervişin Rüyası müzikli oyununda, Yunus'un torunları ile Yunus Emre'yi anlattı. Atatürk
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ilk gösterimi gerçekleşen oyuna katılım yoğun olurken; geceye Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
'ın yanı sıra CHP
Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
, CHP İzmir
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
ile çok sayıda tiyatrosever katıldı.
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'ndan 16 tiyatrocu, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 55 müzisyen ve 30 koro elemanının uzun süredir yoğun bir tempo ile hazırlandıkları oyunda, büyük tasavvuf ozanı, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre; yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırıldı. Kullandığı öz Türkçe ile halkın tamamının benimsediği Yunus'un; doğrulukla, şefkatle ve hoşgörüyle insanlığı kucaklayış öyküsü; tiyatrosuyla, senfonisiyle ve de korosuyla, doğup büyüdüğü toprakların çocukları tarafından izleyiciye aktarıldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Başkan Ahmet Ataç yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin tiyatro ile anlatılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
"4 senenin büyük bir organizasyonu sonucunda ortaya çıkan önemli bir netice. Tahmin ediyorum Türkiye
'nin birçok yerinden davet alarak bu oyunu sahneleyecekler. Eskişehir'in Yunus gibi bir değeri varken, sevgili gençlerimiz de o değeri çok iyi anlayarak bugün bu oyunu hayata geçirdiler. Yunus hoşgörü demek, Yunus tasavvufi ozan demek, Yunus şefkat demek, Yunus büyük anlayış demek, Yunus öz Türkçe demek. Tüm bunları sahneye o kadar güzel yerleştirmişler ki; orkestrasıyla, korosuyla, tiyatrosuyla büyük bir eser ortaya getirdiler. Tepebaşı'nın farkı bu zaten; inanın bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Ben büyükleri olarak, abileri olarak onlarla iftihar ediyorum."
PLAKET VERİLDİ
Yapılan konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş
ile birlikte orkestra eğitmeni Simay Pala, tasarımcı Mustafa Özbay, tiyatro eğitmeni Selçuk
Tuzcuoğlu, ışık tasarımcısı Hüseyin Tokyol, müzik koordinatörü Kaan
Kıran, koro şefi Derya İnanç, Çocuk Senfoni Orkestrası şefi Ramazan Albayrak, oyun yazarı Cansu Atılgan Pazvantoğlu ve yönetmen Fatih
Pazmantoğlu ile oyuna destek veren sanatçılar Beratcan Çekiç ve Oğuz Çakçak'a plaket takdim etti.
Ahmet Ataç,Tepebaşı,Eskişehir
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:57