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Eskişehirli 20 yaş altı öğrencilerden yaşıtlarına "evde kal" şarkısı

Eskişehirli 20 yaş altı lise öğrencileri, Korona virüs nedeniyle "evde kal" sloganı ile bir video klip çekerek yaşıtlarına sanatçı Buray'ın "evde kal" şarkısının eşliğinde tavsiyelerde bulundu.

16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Eskişehirli 20 yaş altı öğrencilerden yaşıtlarına
Eskişehirli 20 yaş altı lise öğrencileri, Korona virüs nedeniyle "evde kal" sloganı ile bir video klip çekerek yaşıtlarına sanatçı Buray 'ın "evde kal" şarkısının eşliğinde tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Atatürk Lisesi, Müzik Öğretmeni Elif Toker ile 6 öğrencisi, Şarkıcı Buray'ın "Evde Kal" parçası eşliğinde bir video klip hazırladı. Korona virüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesi ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile birlikte eve kapanan öğrenciler, önce kendi evinde şarkıya eşlik ederek görüntü çekti. Ardından bir araya getirdikleri görüntüleri montajla birleştirdi ve sosyal medya ile sanal ortamlar üzerinden yayınladı. Yapılan çalışma ile öğrenciler hem taraftan evde bir etkinliğe imza atarken hem de arkadaşlarına sosyal mesaj gönderdi.

Ortaya çıkan güzel çalışma veliler tarafından da beğeni toplarken okul yönetimi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Ders zilinin yeniden çalıp, okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmak istediklerini dile getiren öğrenciler, şarkıcı Buray'a eserinden dolayı teşekkür ederek eğitim öğretimin başlaması ile birlikte kendisini okullarında misafir etmek istediklerini de sözlerine eklediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Buray, Güncel
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