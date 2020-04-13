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Eskişehirli 70 yaşındaki Fadime nine, bayram ikramiyesinin yarısı kampanyaya bağışladı

Eskişehirli 70 yaşındaki Fadime nine, bayram ikramiyesinin yarısı kampanyaya bağışladı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Fadime Duman, emeklilere ödenen bin liralık ikramiyesinin yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

13.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:42
Eskişehirli 70 yaşındaki Fadime nine, bayram ikramiyesinin yarısı kampanyaya bağışladı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Fadime Duman, emeklilere ödenen bin liralık ikramiyesinin yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Ülkemizin cefakar Anadolu insanından her gün değişik yerlerinden gelen anlamlı bağışlara bir örneği de dünyaca ünlü bor madenlerinin olduğu Kırka'dan geldi. 70 Yaşındaki Fadime Duman, aldığı bayram ikramiyesinin 500 lirasını 'ülkeme bağışlıyorum' dedi. Yaptığı başvuru üzerine görevli polis memurunun bağış dekontunu getirip teslim etmesiyle gönlündeki cümleleri dile getiren Fadime Duman, "Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Rabbim Cumhurbaşkanımızı, büyüklerimizi, askerlerimizi, güvenlik işleri çalışanlarımızdan razı olsun. Sizlerin yar ve yardımcısı olsun" diye belirtti. Eskişehirli 70 yaşındaki Fadime nine, bayram ikramiyesinin yarısı kampanyaya bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Seyitgazi, Kırka, Yerel
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