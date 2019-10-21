Eskişehirli eczacı Fatımatüzzehra Kıraç'tan 'Uyuşturucuyla Mücadele' konferansı

Eskişehirli eczacı Fatımatüzzehra Kıraç tarafından verilen 'Uyuşturucuyla Mücadele' konferansı, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve beğeni gördü.



Eskişehir'de 'Uyuşturucuyla Mücadele' konusunda etkinlikler düzenleyip bilgilendirme konferansları veren eczacı Fatımatüzzehra Kıraç; Eskişehir Sinerji Hareketi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirdiği yeni sunumu, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ve beğeni ile izlendi.



Sinerji Hareketi Başkanı Soner Çam'ın açış konuşmasıyla başlayan sunumda; Eczacı Fatımatüzzehra Kıraç, 'Uyuşturucu kullanımının tarihi kökeninden başlayarak, günümüze kadar gelen süreci geniş kapsamlı şekilde' anlattı. Uyuşturucu kullanımının bir insanlık suçu olduğunu belirten Kıraç, "Uyuşturucuyla Mücadele: hem milli, hem de milletler arası bir görevdir. Bonzai içenlerle kesinlikle tartışmayın. Türk Anayasasının 58. Maddesi: 'Devlet; İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı, yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır' demektedir" dedi.



Dinleyicilerle; aktif diyalog halinde yapılan konferans sonunda, Eczacı Fatımatüzzehra Kıraç'a, teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA