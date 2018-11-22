Eskişehirli İş Adamının Atatürk Sevgisi

Eskişehir
'de iş yerine Atatürk
porteleri ve heykelleri donatan iş adamı Göral Çatak
, yaptıklarını da çeşitli ünlü kişilere hediye ediyor.
Eskişehir'de uzun yıllar sanayicilik yapan Göral Çatak, Türkiye Cumhuriyeti
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'e ayrı bir hayranlık duyuyor. Babasının kendisine aşıladığı Atatürk sevgisini hem yaşayan hem de yaşatan Çatak, yaptırmış olduğu çeşitli boyutlardaki Atatürk heykellerini sanatçılar, büyükelçiler ve başkanlara hediye ediyor. Ayrıca okullara Atatürk büstü yaptırıyor. Atatürk'e ayrı bir sevgi beslediğini söyleyen işadamı Çatak, "Atatürk sevgisi benim hep kalbimde. Bu sevgi bana babamdan kaldı. Ulu önderimiz bu ülke için çok güzel işler yaptı. Çok şeyler verdi. Onun sevgisini herkese aşılmaya çalışırım. Atatürk'ü hem yaşıyorum hem de yaşatıyorum" dedi.
2016 yılında Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikanın önüne 5 metre yüksekliğinde bir Atatürk heykeli yaptırdığını söyleyen Çatak, "Fabrikanın önüne bir heykel hep yaptırmak istiyordum. Kumla'da Atatürk heykeli yapan bir atölye vardı. Orada atın üstünde Atatürk'ün oturduğu heykel beni çok etkilemişti. O heykeli almak istiyordum, ama kısmet olmadı. Sonra Ankara
'da bir firma buldum. Onlara bu heykeli yaptırdım. 29 Ekim
'de bu heykelin açılışını yaptırmak istiyordum. Yetişemeyeceğini söylediler. 10 Kasım
'a kalsın o zaman dedim" şeklinde konuştu.
Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50. yılı dolayısıyla düzenlenen gecede sahne alan Ebru Yaşar
'a Atatürk heykeli hediye ettiğini ifade eden Çatak, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirince hoşuma gitti. Arabada bir tane Atatürk heykeli vardı. Gittim, aldım. Elimde Atatürk heykelini görünce şarkıyı yarıda kesti. 'Sizler Atatürkçü bir sanatçı olarak bu Atatürk heykelini size hediye ediyorum' dedim. Kendisi de 'çok ödül aldım, ama en güzel ödülüm bu oldu, çok teşekkür ederim' dedi. Çok mutlu oldu" dedi.
Çatak, Eskişehir'e ziyarete gelen Afrika
heyetinde bulunan Kongo
büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'ya da Atatürk heykeli hediye ettiğini söyleyerek, "Afrika heyeti Sanayi Odasını ziyaret etmişlerdi. O gün odada fuar vardı. Fuarı gezerken sohbet esnasında sayın büyükelçi 'Ben Atatürkçü adamım, 17 yaşından bu yana Atatürk'ü okurum, benim Atatürk kütüphanem var' demiş'. Arkadaşlar bunu bana iletti. Kendisiyle tanıştık. Söyledikleri beni çok etkiledi. 'Size bir Atatürk heykeli hediye etmek istiyorum' dedim. O gün vali beyin düzenlediği protokolde kendisine Atatürk heykeli hediye ettim. Çok mutlu oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
22 Kasım 2018 Perşembe 11:46