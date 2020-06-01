Eskişehirli kadınlar, normalleşmeye spor yaparak başladı

Eskişehirli kadınlar, normalleşmeye spor yaparak başladıESKİŞEHİRLİ kadınlar, normalleşme sürecinin ilk gününde futbol sahasında bir araya gelerek toplu halde sabah sporu yaptı.

01.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:21
Eskişehirli kadınlar, normalleşmeye spor yaparak başladı
ESKİŞEHİRLİ kadınlar, normalleşme sürecinin ilk gününde futbol sahasında bir araya gelerek toplu halde sabah sporu yaptı.
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği ilk günde Eskişehirli kadınlar güne spor yaparak başladı. Normalleşme süreciyle birlikte halka açılan Kanlıkavak parkı içerisinde yer alan Osmangazi spor sahasında bir araya gelen kadınlar, müzik eşliğinde sabah sporu yaptı. Kadınlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak aralıklı dizildi.
Kadınlara spor yaptıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi plates antrenörü Sema Şentürk, normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplu halde ve açık havada kadınların spor yaptığını söyledi. Şentürk, 'Normalleşme sürecinde adımlarımızı attık. Sabah saatlerinde Osmangazi sahamızda spor yaptırıyoruz. Hem hijyen kurallarına uyuyoruz hem de sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapıyoruz. İnsanlar uzun bir süre evde kaldığı için vücutlar hamlaştı, sağlık sorunları da yaşadılar. Bu yüzden 1 Haziran itibariyle toplu halde spora başladık. Spor yaparken maske kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Kalp krizine kadar ciddi problemlere sebep olabilir. Ama spor bittiğinde hemen herkes önce maskesini takıyor. Açık havada yapılan spor insanlara faydalı olduğu daha iyi bir seçimö diye konuştu.
Spor yapan kadınlardan Aylin Yılmaz ise evde sürekli yemek yaparak vakit geçirmekten kurtulduklarını ifade ederek, 'Normalleşme sürecinden çok memnunuz, bizleri evlerden saldılar çok iyi oldu. Yemek yapmaktan kurtulduk. Sporumuzu evlerde yapmaya çalışıyorduk, şimdi toplu halde açık havada yapıyoruzö dedi. Eskişehirli kadınlar, normalleşmeye spor yaparak başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmangazi, Futbol, Sabah, Güncel, Haber

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