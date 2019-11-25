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Eskişehirli kadınlardan meşaleli protesto

ESKİŞEHİR'de 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar, meşaleli yürüyüş düzenleyip, şiddeti protesto etti.

25.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:04Eskişehirli kadınlardan meşaleli protesto

ESKİŞEHİR'de 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar, meşaleli yürüyüş düzenleyip, şiddeti protesto etti.

Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddeti protesto eden kadınlar, meşaleler yaktı. Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar adına burada açıklama yapan platform üyesi Buse Aydemir, 25 Kasım'ın, Eskişehirli kadınlar için başka bir anlam taşıdığını belirterek, eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 44 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiğini ifade ederek, kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Aydemir, "Başka bir kız kardeşimizin daha tabutunu taşımaya tahammülüz yok artık ve tüm kadınlar olarak buradan Ayşe Tuba'ya bir söz veriyoruz. Seni koruyamayan hukuk sisteminin haksız tahrik, iyi hal indirimi ile eski eşin şiddetini himaye etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Yürüyüş sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.



Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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