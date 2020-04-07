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Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde olta balıkçılığı yasaklanırken, yasağa uyan Eskişehirli olta balıkçıları, ağ atarak kaçak balık tutan şahısların engellenmesini istiyor.

07.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:36
Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde olta balıkçılığı yasaklanırken, yasağa uyan Eskişehirli olta balıkçıları, ağ atarak kaçak balık tutan şahısların engellenmesini istiyor.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de önlemler artırıldı. Bu önlemler kapsamında alınan tedbirlerden birisi de su kenarlarında kalabalık oluşturma tehlikesini azaltmak için balık avını yasaklamak oldu. Yasağa uyarak kendi aldıkları tedbirler kapsamında dışarı çıkmadıklarını söyleyen Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, sosyal medyada ağ atarak kaçak balık tutan birçok şahsın görüntülerinin olduğunu belirtti ve konunun incelenmesi için yetkililere seslendi. Ayrıca Eskişehir sınırları içerisinde kalan ancak farklı illerin müdürlüklerine bağlı göletlerde de benzer olayların yaşandığını kaydeden Demirtaş, "Eskişehir iline bağlı birçok baraj ve sulama göletlerinde devletimizin olta balıkçılığını yasaklaması ve Korona virüs tedbirleri kapsamında da sayın valimizin yayınlamış olduğu genelgeye uyan biz sportif, amatör olta balıkçılarının evlerinde olması sebebi ile kaçak ağ atan kişilerin sosyal medyada görselleri dolaşmaktadır. Valimizin bu baraj ve sulama göletlerine yakın köy muhtarlarına acilen birer genelge göndermesini ve bu göletlerin denetimlerinin yapılmasını istiyoruz. Buralardaki fırsatçılara meydan bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz. İlimiz içerisinde bulunan iç sularda 15 Mart 2020 tarihi itibariyle sazan, siraz, yayın gibi balıkların havyar döküm dönemi olması nedeniyle 4/2 tebliğ gereğince av yasağı başlamış durumda. Ticari balıkçılığın da yasak olduğu bu dönemde tüm kiraya verilen istihsal sahalarında kayıkların ve teçhizatların karaya alınarak depolara konması gerekmektedir. Bu kurallara uymayan kooperatif ve tüzel kişilere cezai işlem yapılması gerekmektedir. İlimiz sınırlarında olup yakın illerin müdürlüklerine bağlı olan baraj göletleri için diğer il valilikleriyle iletişime geçilerek bu işlemlerin yapılması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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