Eskişehirli Ozanlar ve Şairler Öğretmenler Günü'nü Unutmadı

Eskişehir
Şairler, Yazarlar ve Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyesi şairler ve ozanlar; 24 Kasım "Öğretmenler Günü" nedeniyle dernek binasında bir etkinlik düzenledi.
Öğretmenlerle ilgili şarkılar derleyen ozanlar, bağlamalarıyla hem çalıp hem söyledi. Şairler ise yazdıkları duygu dolu şiirlerle öğretmenleri unutmadı. 24 Kasım "Öğretmenler Günü" nedeniyle birçoğu öğretmen olan şairlerin ve ozanların 'Öğretmenler Günü'nü kutlayan Dernek Başkanı şair Ertuğrul Şakar, "Şair ve ozanlarımızın bir kısmı öğretmen, bir kısmı da emekli öğretmendir. Şairlerimiz, öğretmenler için yazdıkları şiirleri duygulanarak ve içten bir şekilde okudular. Ozanlarımızdan Arif Çayır
, Hasan Bakırcı
ve Behçet Sönmez öğretmenlerle ilgili kendi derledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler. Bu şekilde öğretmenlerini andılar. Şairler, şiirlerini okurken, ozanlar da türküler söylerken öğretmenlerini hatırladılar, okul hayatlarında unutamadıkları hatıralarını anlattılar. Öğretmenlerimizi kelimelerle anlatmakla bitiremeyiz. Ne kadar çalışsak ve ne kadar öğretmenlerimizi ansak, haklarını ödeyemeyiz. Toplumun yapısında ve temelinde öğretmenlerimizin emeği vardır. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimizin ruhları şad olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:09