Eskişehirli Sanatçılar Atatürk'ün Sevdiği Eserleri Seslendirdi

Eskişehir
Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'e üye şairler, ozanlar ve yazarlar; Odunpazarı Kent Konseyi
binasında Atatürk
'ün sevdiği şiirleri okudular, sazları ile türküleri söylediler ve hatıralarını anlattılar.
Eskişehirli şairler, ozanlar ve yazarlar; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80'inci yılında, farklı bir etkinliğe imza attılar. Etkinliğin sunumunu, emekli öğretmen İbrahim İpek
yaptı. Atatürk'ün sevdiği şiirleri Odunpazarı Kent Konseyi binasında okuyan şairlere, ozanlar Arif Çayır
, Güssüm Turan, Sebahat Çetin Atatürk'ün sevdiği türkülerini sazları ile seslendirerek eşlik ettiler. Atatürk'ün sevdiği şiir ve türkülerle ilgili açıklamada bulunan EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Şairlerimizin, ozanlarımızın ve yazarlarımızın; Atatürk ile ilgili düzenledikleri şiir ve türkü etkinliği, bizleri çok duygulandırdı. Atatürk Haftası kapsamında; Atatürk'ün devrim ve inkılapları gelecek nesillere aktarılarak, ülkemize bırakmış olduğu mirasları hatırlıyoruz. Bu hafta kapsamında; 21 şairimiz, Atatürk'ün sevdiği şiirlerini okudular, ozanlarımızdan Arif Çayır, Güssüm Turan, ve Sebahat Çetin, Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkıları sazları eşliğinde duygulu bir şekilde söylediler. Yazarlarımızdan Muharrem Kubat
, Mevlüt Özden ve Hamza Altıntaş
Atatürk'le ilgili hatıraları anlattı. Şairlerimiz, ozanlarımız ve yazarlarımız; Atatürk'ün sevdiği şiirleri, türküleri, şarkıları ve hatıraları Atatürk'e yad ettiler. Türkiye Cumhuriyeti
' nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır" diye dile getirdi. Etkinliğin sonunda; şair İbrahim Gülbay, düzenlenen etkinliğin değerlendirilmesini yaptı. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Eskişehir,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40