Eskişehirli Yazarın İlk Kitabı Yayınlandı

04 Aralık 2018 Salı 13:58



04 Aralık 2018 Salı 13:58

Eskişehirli Yazar Tuğba Topal'ın ilk kitabı "Acım Haddini Bilmiyor" yayınlandı.Yazılarında sevdaya, özleme ve hayatın gerçeklerine yer veren Tuğba Topal, kendine has bir dille okurlarının yüreğine dokunmaya çalışıyor. Yazar Tuğba Topal, Eskişehir edebiyatına eser kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazar Topal ilk kitabında naif bir aşk hikayesini anlatırken alt metinde dostluk, kibrin insana yaptığı kötülük, geç kalınmış pişmanlıkların insan hayatındaki etkisi ve birçok derin konuyu ele alıyor. - ESKİŞEHİR